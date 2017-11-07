Межвенцовый утеплитель Шелтер Экострой
Шелтер ЭкоСтрой межвенцовый утеплитель
Современный утеплитель, разработанный совместно с компаниями, специализирующимися на деревянном домостроении. Оптимален для межвенцового утепления деревянных домов из бревна и бруса. Поставляется в удобной для транспортировки упаковке.
Межвенцовый утеплитель. Состав.
Материалом производства утеплителя являются полиэфирные волокна. В результате соединения которых создается упругий и долговечный материал. Для скрепления волокон между собой используется термическое склеивание. Выполняется оно за счет нагрева исходного сырья, без какой-либо вспомогательной химии. Материал не содержит фенолформальдегидных смог и прочих вредных веществ.
Свойства
• экологически безопасен для человека - не вызывает аллергической реакции;
• обладает уникальной формастабильностью — ленту в 15 мм можно сжать до толщины волоса и она будет в таком состоянии сколь угодно долго. Но стоит убрать давление, как материал восстанавливается в прежнем объеме без малейших изменений;
• не боится прямого воздействия влаги;
• не поражается насекомыми и грызунами, биологически устойчив к грибковой плесени.
Сравнение Шелтер межвенцовый с аналогами
Размер упаковки
Форма выпуска материала:
Ленты шириной от 70 до 250 мм свернутые в рулоны и упакованные в удобные мешки.
Общая длина материала в одной упаковке может составлять от 40 до 110 мп, в зависимости от ширины.
Толщина ленты 5, 15,20 мм.
Плотность: 200 гр./м2
Объем: 0,15м3
Вес: 1,53 кг.
Состав: 100 % безопасное полиэфирное волокно
Преимущества Шелтер Экострой межвенцовый утеплитель
не требует конопатки;
дешевле существующих аналогов;
под нагрузкой сжимается до нуля и восстанавливается при короблении бруса, заполняя щели;
не впитывает влагу из атмосферы;
устойчив к появлению плесени;
не требует последующей герметизации швов;
сохраняет естесственную вентиляцию дома;
имеет низкий коэффициент теплопроводности;
не поддерживает горение и не тлеет;
Цены на межвенцовый утеплитель.
Шелтер межвенцовый поставляется толщиной 5, 10 и 20мм.
В представленных ниже таблицах вы можете выбрать интересующую вас толщину и ширину утеплителя.
Скидки
Скидки действуют при покупках от 30000 руб.
Таблица цен на Шелтер Экострой межвенцовый утеплитель толщиной 20мм.
|Ширина
|70 мм
|80 мм
|90 мм
|100 мм
|130 мм
|150 мм
|180 мм
|200 мм
|250 мм
|Метров в уп.
|110 м.п.
|100 м.п.
|100 м.п.
|90 м.п.
|70 м.п.
|60 м.п.
|50 м.п.
|40 м.п.
|40 м.п.
|Цена за уп.
|848,1 руб.
|886 руб.
|990 руб.
|993,6 руб.
|994 руб.
|993,6 руб.
|989 руб.
|884 руб.
|1099,6 руб.
|Цена за м/п
|7,71 руб.
|8,86 руб.
|9,9 руб.
|11,04 руб.
|14,26 руб.
|16,56 руб.
|19,78 руб.
|22,1 руб.
|27,49 руб.
Таблица цен на Шелтер Экострой межвенцовый утеплитель толщиной 10мм.
|Ширина
|70 мм
|80 мм
|90 мм
|100 мм
|130 мм
|150 мм
|180 мм
|200 мм
|250 мм
|Метров в уп.
|165 м.п.
|150 м.п.
|150 м.п.
|135 м.п.
|105 м.п.
|90 м.п.
|75 м.п.
|60 м.п.
|60 м.п.
|Цена за уп.
|1272,15 руб.
|1329 руб.
|1485 руб.
|1490,4 руб.
|1497,3 руб.
|1490,4 руб.
|1483,5 руб.
|1326 руб.
|1649,4 руб.
|Цена за м/п
|7,71 руб.
|8,86 руб.
|9,9 руб.
|11,04 руб.
|14,26 руб.
|16,56 руб.
|19,78 руб.
|22,1 руб.
|27,49 руб.
Таблица цен на Шелтер Экострой межвенцовый утеплитель толщиной 5мм.
|Ширина
|70 мм
|80 мм
|90 мм
|100 мм
|130 мм
|150 мм
|180 мм
|200 мм
|250 мм
|Метров в уп.
|275 м.п.
|250 м.п.
|250 м.п.
|225 м.п.
|175 м.п.
|150 м.п.
|125 м.п.
|100 м.п.
|100 м.п.
|Цена за уп.
|2120,25 руб.
|2215 руб.
|2475 руб.
|2484 руб.
|2495,5 руб.
|2484 руб.
|2472,5 руб.
|2210 руб.
|2749 руб.
|Цена за м/п
|7,71 руб.
|8,86 руб.
|9,9 руб.
|11,04 руб.
|14,26 руб.
|16,56 руб.
|19,78 руб.
|22,1 руб.
|27,49 руб.
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Межвенцовый утеплитель всегда легкий, мягкий и приятный в работе. Строители справляются с монтажом без проблем и в короткие сроки!
Любой межвенцовый утеплитель прослужит не менее 50 лет и обеспечит качественную теплоизоляцию, надежно защищая стены ваши дома от продувания.
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