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Межвенцовый утеплитель Шелтер Экострой

Шелтер Экострой Межвенцовый утеплитель

Шелтер ЭкоСтрой межвенцовый утеплитель

Современный утеплитель, разработанный совместно с компаниями, специализирующимися на деревянном домостроении. Оптимален для межвенцового утепления деревянных домов из бревна и бруса. Поставляется в удобной для транспортировки упаковке.
Шелтер Экострой Межвенцовый утеплитель

Межвенцовый утеплитель. Состав.

Материалом производства утеплителя являются полиэфирные волокна. В результате соединения которых создается упругий и долговечный материал. Для скрепления волокон между собой используется термическое склеивание. Выполняется оно за счет нагрева исходного сырья, без какой-либо вспомогательной химии. Материал не содержит фенолформальдегидных смог и прочих вредных веществ.
Полиэфирное волокно

Свойства

экологически безопасен для человека - не вызывает аллергической реакции; 
обладает уникальной формастабильностью — ленту в 15 мм можно сжать до толщины волоса и она будет в таком состоянии сколь угодно долго. Но стоит убрать давление, как материал восстанавливается в прежнем объеме без малейших изменений;
не боится прямого воздействия влаги;
не поражается насекомыми и грызунами, биологически устойчив к грибковой плесени.
Шелтер экострой межвенцовый утеплитель

Сравнение Шелтер межвенцовый с аналогами

Шелтер Экострой Межвенцовый сравнение

Размер упаковки

Форма выпуска материала:
Ленты шириной от 70 до 250 мм свернутые в рулоны и упакованные в удобные мешки.
 Общая длина материала в одной упаковке может составлять от 40 до 110 мп, в зависимости от ширины.

Толщина ленты 5, 15,20 мм.

Плотность: 200 гр./м2
Объем: 0,15м3
Вес: 1,53 кг.
Состав: 100 % безопасное полиэфирное волокно
Шелтер Экострой Межвенцовый утеплитель

Преимущества Шелтер Экострой межвенцовый утеплитель

не требует конопатки;
дешевле существующих аналогов;
под нагрузкой сжимается до нуля и восстанавливается при короблении бруса, заполняя щели;
не впитывает влагу из атмосферы;
устойчив к появлению плесени;
не требует последующей герметизации швов;
сохраняет естесственную вентиляцию дома;
имеет низкий коэффициент теплопроводности;
не поддерживает горение и не тлеет;
Шелтер Экострой Межвенцовый утеплитель

Цены на межвенцовый утеплитель.

Шелтер межвенцовый поставляется толщиной 5, 10 и 20мм.
В представленных ниже таблицах вы можете выбрать интересующую вас толщину и ширину утеплителя.

Скидки

Скидки действуют при покупках от 30000 руб.

Таблица цен на Шелтер Экострой межвенцовый утеплитель толщиной 20мм.

Ширина 70 мм 80 мм 90 мм 100 мм 130 мм 150 мм 180 мм 200 мм 250 мм
Метров в уп. 110 м.п. 100 м.п. 100 м.п. 90 м.п. 70 м.п. 60 м.п. 50 м.п. 40 м.п. 40 м.п.
Цена за уп. 848,1 руб. 886 руб. 990 руб. 993,6 руб. 994 руб. 993,6 руб. 989 руб. 884 руб. 1099,6 руб.
Цена за м/п 7,71 руб. 8,86 руб. 9,9 руб. 11,04 руб. 14,26 руб. 16,56 руб. 19,78 руб. 22,1 руб. 27,49 руб.

Таблица цен на Шелтер Экострой межвенцовый утеплитель толщиной 10мм.

Ширина 70 мм 80 мм 90 мм 100 мм 130 мм 150 мм 180 мм 200 мм 250 мм
Метров в уп. 165 м.п. 150 м.п. 150 м.п. 135 м.п. 105 м.п. 90 м.п. 75 м.п. 60 м.п. 60 м.п.
Цена за уп. 1272,15 руб. 1329 руб. 1485 руб. 1490,4 руб. 1497,3 руб. 1490,4 руб. 1483,5 руб. 1326 руб. 1649,4 руб.
Цена за м/п 7,71 руб. 8,86 руб. 9,9 руб. 11,04 руб. 14,26 руб. 16,56 руб. 19,78 руб. 22,1 руб. 27,49 руб.

Таблица цен на Шелтер Экострой межвенцовый утеплитель толщиной 5мм.

Ширина 70 мм 80 мм 90 мм 100 мм 130 мм 150 мм 180 мм 200 мм 250 мм
Метров в уп. 275 м.п. 250 м.п. 250 м.п. 225 м.п. 175 м.п. 150 м.п. 125 м.п. 100 м.п. 100 м.п.
Цена за уп. 2120,25 руб. 2215 руб. 2475 руб. 2484 руб. 2495,5 руб. 2484 руб. 2472,5 руб. 2210 руб. 2749 руб.
Цена за м/п 7,71 руб. 8,86 руб. 9,9 руб. 11,04 руб. 14,26 руб. 16,56 руб. 19,78 руб. 22,1 руб. 27,49 руб.

Видео

Межвенцовый утеплитель всегда легкий, мягкий и приятный в работе. Строители справляются с монтажом без проблем и в короткие сроки!
Любой межвенцовый утеплитель прослужит не менее 50 лет и обеспечит качественную теплоизоляцию, надежно защищая стены ваши дома от продувания.
Green Planet на выставке «Красивые дома. Осень 2018»

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Обзор утеплителя ШелтерЭкоСтрой Межвенцовый в программе "Про Ремонт"

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Green Planet на выставке «Строим дом. Осень 2018»

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Контакты

склад г. Подольск
  • 8-499-116-34-56
  • МО, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 3
Шелтер Экострой Межвенцовый утеплитель
Шелтер Экострой Межвенцовый утеплитель